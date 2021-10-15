الامارات | إنجازا غير مسبوق للعرب.. أنس جابر بين العشر الأوليات في تصنيف المحترفين والمحترفات

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازا غير مسبوق للعرب.. أنس جابر بين العشر الأوليات في تصنيف المحترفين والمحترفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت نجمة التنس التونسية أنس جابر صعودها إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما تأهلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة بالفوز على الإستونية أنيت كونتافيت 7 / 5 و6 / 3 مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة) ضمن منافسات دور الثمانية.

وستتواجد أنس جابر للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي في نسخته التي تصدر يوم الاثنين المقبل، بعد أن تأهلت إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة.

ويشكل الصعود للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي إنجازا غير مسبوق للاعبي التنس العرب، سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

واحتاجت أنس جابر المصنفة 12 للبطولة إلى 86 دقيقة للتغلب على كونتافيت المصنفة 18 للبطولة والتأهل إلى المربع الذهبي.

وكان من المحتمل أن تصعد أنس جابر للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف في حالة الهزيمة، لكن ذلك كان سيعتمد على نتائج أخرى بالبطولة، إلا أن أنس جابر نجحت في حسم صعودها بالفوز، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها على الإنترنت.

كذلك كان التأهل إلى المربع الذهبي هو الأول لأنس جابر على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة، حيث انتهى مشوارها من دور الثمانية ثلاث مرات سابقة.

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