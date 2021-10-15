حوار.. رئيس أكاديمية صنداونز: موسيماني وضع معايير النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يتمتع نادي صنداونز بقدرة كبيرة على اختيار اللاعبين سواء في مرحلة الشباب أو اللاعبين المحترفين، وهذا ما جعل النادي الملقب بـ"البرازيليون" يتواجد بين كبار القارة السمراء في السنوات الأخيرة إلى جانب استحواذه على الألقاب المحلية.

شون بيشوب يعتبر أحد أهم الأشخاص داخل نادي صنداونز نظرًا لخبرته الكبيرة في اكتشاف النجوم بعدما عمل في الاتحاد الجنوب أفريقي إلى جانب عمله الحالي في أكاديمية صنداونز والذي يتولى إدارته الآن.

"الخليج 365" تواصل مع رئيس أكاديمية صنداونز الحالي، للحديث معه عن عدة أمور سواء دوره الحالي إلى جانب عمله السابق مع بيتسو موسيماني ورأيه في ما يقدمه المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي حاليًا.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- ما هو عملك في بداية انضمامك إلى صنداونز؟

تواجدت في النادي منذ 2011، وبدأت كمدرب لفريق 11 سنة حتى أصبحت الآن رئيسًا لأكاديمية صنداونز وجميع فرق النادي إلى جانب فريق السيدات.

- وكيف كان تعاملك مع بيتسو موسيماني عندما انضم لتدريب صنداونز؟

موسيماني وصل إلى النادي (صنداونز) في عام 2012، وكان من المثير أن ينضم مدرب المنتخب الجنوب أفريقي إلى نادينا في ذلك الوقت.

- وهل كان موسيماني يعتمد على اللاعبين الشباب باستمرار؟

صحيح، موسيماني دائمًا ما كان يتعامل معنا والهدف هو تطوير اللاعبين الشباب، كان دائمًا يدعم ويشجع مدربي الأكاديمية.

- برأيك ماذا قدم موسيماني لنادي صنداونز؟

موسيماني نجح في إعادة عقلية الفوز مرة أخرى للفريق، ورفع معايير وتوقعات النادي وتحديدًا عند الإدارة، أما بالنسبة للاعبين الشباب فكان ينتظر فرصة غياب لاعب مثلاً من أجل الاستعانة بهم.

- والآن.. هل ترى أنك حققت ما كنت تريده مع صنداونز؟

مسيرتي رائعة حتى الآن عندما تجد اللاعبين الشباب يحققون أحلامهم، أيضًا سعيد بانضمامي لمساعدة الفريق الأول الآن من خلال اختيار أفضل اللاعبين في الأكاديمية.

- وما هم أبرز العناصر الذي استعان بهم موسيماني في الفريق الأول؟

العديد من الاسماء لعل أبرزهم بيرسي تاو وكيجان دولي وسفيليل مخوليس.

- برأيك هل عانى صنداونز بعد رحيل موسيماني؟

الأمر كان صعبًا عندما يغادر مدرب ناجح من النادي، لكن الآن لدينا مدربون قادرون على مواصلة النجاح مثل الثنائي رولاني موكوينا ومانكوبا منجكيثى.

- وما هو رأيك في وضع موسيماني الحالي مع الأهلي؟

موسيماني وضع المعايير لجميع مدربي جنوب أفريقيا من حيث النجاح، ونريد أن نواصلها.

- من وجهة نظرك لماذا يتمتع صنداونز بقدرة كبيرة في شراء محترفين من أمريكا الجنوبية؟

لدينا شبكة كشافين وقسم لاكتشاف أفضل اللاعبين، أعتقد أن نادي صنداونز يعتبر من أفضل الفرق في جنوب أفريقيا في اكتشاف اللاعبين، حيث نقوم بتحديد المواهب وتحليل أدائهم، وهذا لا يتم إلا بدعم من مجلس الإدارة ورئيس النادي، أيضًا الدوري هنا مميز من حيث المنافسة، وهو ما يساهم أيضًا في قدوم المواهب إلينا.

- حاول موسيماني كثيرًا التعاقد مع جاستون سيرينو كما تردد أنه حاول تجنيسه.. تعليقك؟

صحيح، جاستون سيرينو من أفضل لاعبي صنداونز في السنوات الأخيرة، هو لاعب يتمتع بمهارة كبيرة، أنا بالنسبة للحصول على الجنسية من الصعب أن يحصل على الجنسية الآن لأنه عليه أن يعيش في جنوب أفريقيا خمس سنوات وهذا ما لم يفعله الآن.

- كان يتردد بأن موسيماني أحد أهم أسباب الاستعانة بالكشافة في صنداونز؟

قسم الكشافة في نادي صنداونز نعتبره شريان النادي، بدون لاعبين جيدين لا يمكن أن تكون ناجحًا، فريق الكشافة كان موجودًا بالفعل منذ عام 2011، وبدأ يتطور بشكل تدريجي، والهدف البحث عن لاعبين استثنائيين في جميع أنحاء العالم.

- موسيماني ارتبط الآن بالرحيل عن الأهلي والانتقال للعمل في أحد الدوريات العربية في الخليج.. هل تتوقع حدوث ذلك؟

موسيماني يمكنه النجاح في أي مكان، نعتبره في جنوب أفريقيا رائد المدربين الأفارقة، أنا متأكد أننا سنراه يواصل النجاح سواء مع الأهلي أو مع نادي آخر، متأكد أننا سنرى موسيماني يعمل في أوروبا هو قادر على ذلك نتيجة نجاحه مع صنداونز والأهلي حاليًا.

- أخيرًا ما هيّ أهداف صنداونز في السنوات المقبلة؟

نريد أن نصبح من أكبر فرق القارة، وأن يكون نادينا معروفًا بين فرق العالم وهذا لن يتحقق إلا بعد الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى.