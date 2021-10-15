مسؤول قطري: لدينا إنجاز جديد في طريق استضافة كأس العالم 2022

اعتبر خالد النعمة، المتحدث الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن افتتاح ملعب الثمامة يعد إنجازا جديدا على طريق استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022.

أشار النعمة في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن الملعب شهد أول نموذج للتكييف الذي تم اعتماده في ملاعب المونديال خلال إحدى الزيارات التفقدية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2009، من خلال نموذج مصغر يحتوي على 500 كرسي.

وقال النعمة إن ملعب الثمامة يحظى بمكانة خاصة للمنتخب القطري الأول المتوج ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2019، والذي خاض استعداداته في محيط الاستاد.

وحول أخر الاستعدادات للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمير لكرة القدم والتي ستشهد تدشين الاستاد، قال النعمة إن الكل يعلم أهمية هذا الحدث على مستوى الجدول الرياضي لدولة قطر لا سيما وأن النهائي سيجمع بين إثنين من أفضل الأندية في البلاد وهما السد والريان، والأهم من ذلك أن الاستضافة ستشهد حضور الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية أي 40 ألف متفرج وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أهمية استخدام النظام الجديد للتذاكر التي تم طرحها للبيع مؤخرا، موضحًا أن النظام الجديد والذي يسمى بطاقة المشجع “الفان اي دي ” ستتواصل خلال بطولة كأس العرب التي ستقام خلال الفترة المقبلة.