القبض على إبراهيم روتيتش زوج العداءة الكينية الراحلة أجنيس تيروب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

الشرطة الكينية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على إبراهيم روتيتش زوج العداءة أجنيس تيروب، الحاصلة على برونزيتين في بطولات العالم، بعد مقتلها في منزلها.



وكانت الشرطة قالت أمس الأربعاء إن تيروب تم طعنها في رقبتها بسكين.

واحتلت تيروب المركز الرابع في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو العام الحالي.