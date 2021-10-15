سيسيه: تمنيت العودة للزمالك.. ومصيلحي أفضل رئيس نادي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك عن هدفه الرئيسي الذي كان لا يفارق ذهنه خلال فترة لعبه لفريق الاتحاد السكندري، وهو العودة من جديد للقلعة البيضاء.

وفي تصريحات لقناة "الزمالك" قال رزاق سيسيه :"عندما انتقلت للزمالك كنت من بين أفضل اللاعبين خلال فترة الإعداد والمباريات الودية، كان يجب أن يمنحني المدرب الفرصة".

وعاد رزاق سيسيه من الإعارة لينضم من جديد إلى نادي الزمالك بعد رحلة تألق في نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الذي اعتربه سيسيه صاحب الفضل في تطوره.

وأضاف سيسيه :"حسام حسن شخص ذكي ومنحني الثقة، كان هدفه أن أصبح هداف الدوري وأفضل لاعب في مصر، أنا أيضاً شخص ذكي لذلك كانت علاقتنا معا جيدة".

وتابع سيسيه :"خلال فترة لعبي بالاتحاد السكندري كنت أتمنى أن أعود من جديد إلى نادي الزمالك، لدي طموحات كبيرة أنوي تحقيقها في مسيرتي الاحترافية".

وأنهى لاعب الزمالك :"علاقتي بمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري كانت علاقة أب وابن، فهو شخص جدير بالثقة والاحترام، ويتعامل بعفوية، هو أفضل رئيس نادي في مصر".