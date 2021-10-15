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الامارات | 10 أيام تربط كلباء بالعروبة

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محمد فاضل ■ كلباء 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون مباراة كلباء وضيفه العروبة واحدة من ثلاث مواجهات ستجمع الفريقين خلال 10 أيام، إذ يلتقيان ضمن منافسات الدوري في 21 أكتوبر الجاري، ثم في 25 منه في إياب كأس الرابطة.

ولم يسبق لأي من الفريقين تحقيق الفوز في الموسم الحالي، بعد انقضاء ست جولات من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يملك كلباء أربع نقاط، مقابل ثلاث نقاط للعروبة، وجميعها أتت نتيجة للتعادلات.

ويمتلك اتحاد كلباء أفضلية كبيرة على مستوى نتائج المواجهات المباشرة، عندما التقيا في دوري الأولى، إذ فاز في آخر ثلاث مواجهات، ما يعطي الفريقين حافزاً كبيراً لتحقيق أول فوز في الموسم الحالي.

وتمكن العروبة من تقديم مباريات جيدة في الدوري، عندما تعادل مع شباب الأهلي وعجمان والعين، بينما تعادل اتحاد كلباء مع الجزيرة وعجمان والوصل والظفرة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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