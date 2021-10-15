الامارات | تسديدات.. نادي الإمارات يحتفل بحصول السويدي على الماجستير

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. نادي الإمارات يحتفل بحصول السويدي على الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نادي الإمارات بعضو مجلس إدارة شركة الاستثمار بالنادي، عمر محمد السويدي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أنجليا رسكين البريطانية، وتمنى له النادي دوام التوفيق والنجاح والتقدم لخدمة الوطن، ونشر النادي تهنئته على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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