الامارات | راشد بن حميد يُجدّد الثقة بلاعبي الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يُجدّد الثقة بلاعبي الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم ثقته بلاعبي المنتخب الوطني، مثمناً الجهود التي بذلوها خلال المعسكرات والمباريات، مشيداً بإخلاصهم والتزامهم وانضباطهم وحرصهم على تحقيق طموحات جمهور الكرة الإماراتية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة في بيان صحافي، أمس، رفضه الإساءة لنجوم المنتخب الذين قدموا الكثير للكرة الإماراتية ومازالوا يجتهدون ويسعون لتحقيق نتائج إيجابية في كل البطولات التي يشاركون فيها، مشيراً إلى أن عدم توفيقهم في بعض المباريات لا يعطي الحق للبعض بانتقادهم بطرق تخالف قيم المجتمع الإماراتي، مقدراً في الوقت نفسه ردة فعل الجمهور على النتائج الحالية، داعياً إلى النقد البناء الذي يساعد على الحل، وكذلك تقديم الدعم الذي يُسهم في رفع معنويات اللاعبين، وتحضيرهم للمباريات المقبلة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن لجنة المنتخبات تعمل من أجل إعداد كل المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن الإعداد، وتغيير صورة المنتخبات نحو الأفضل يحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر، وقد أخذنا كل هذه النقاط في الحسبان في استراتيجية اتحاد الكرة.

وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر إلى الجماهير التي تؤازر المنتخب، وإلى كل من يدعم الأبيض، ويُسهم في بناء قوته ويرفع معنوياته.

• نجوم المنتخب قدموا الكثير للكرة الإماراتية وما زالوا يجتهدون.

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