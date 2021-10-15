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الامارات | متفرقات.. 120 لاعباً ولاعبة في انطلاق كأس الاتحاد للمبارزة

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل اتحاد المبارزة اليوم الموسم الجديد بإقامة أولى بطولات فئة العمومي رجال وسيدات، والتي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بصالة النادي. ويشارك في المنافسات غداً أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، وتستهل المنافسات بنزالات الفتيات للفرق لفئة العمومي، والفردي في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، على أن تختتم المنافسات غداً بمشاركة أندية المبارزة بالدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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