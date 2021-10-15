الامارات | متفرقات.. منتخب اليد يدشن التجمع الرابع تحضيراً لبطولة آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. منتخب اليد يدشن التجمع الرابع تحضيراً لبطولة آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتخب اليد تجمّعه الرابع، أول من أمس، في دبي، تحت إشراف المدير الفني الجزائري سفيان حيواني، ضمن برنامج إعداده لبطولة آسيا بالدمام من 18 إلى 30 يناير 2022، المؤهلة لمونديال بولندا - السويد 2023. ويخضع اللاعبون خلال التجمع إلى تدريبات مكثفة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتحقيق التجانس المطلوب، سعياً لضمان الحصول على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم.

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