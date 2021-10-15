الامارات | متفرقات.. بعثة منتخب السيدات تغادر إلى قرغيزستان

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. بعثة منتخب السيدات تغادر إلى قرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت مساء أول من أمس بعثة منتخب السيدات لكرة القدم، والتي تضم 22 لاعبة، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات الهند، حيث تقام بين 18 و24 الجاري. ويفتتح المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة غوام 18 الجاري، ثم يلتقي لبنان 21 من الشهر نفسه، قبل أن يواجه ميانمار في 24 الجاري ضمن المجموعة الرابعة.

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