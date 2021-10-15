الامارات | تسديدات.. سعود.. عاشق البحر ورحلات الصيد

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. سعود.. عاشق البحر ورحلات الصيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص لاعب شباب الأهلي، سعود عبدالرزاق، على الخروج إلى البحر في رحلات صيد لقضاء وقت الفراغ بعيداً عن كرة القدم، ودائماً ما يوجد مع عدد من اللاعبين في رحلات صيد خاصة. وأكد اللاعب لـ«الإمارات اليوم» حرصه على التدريبات بشكل منتظم، إضافة إلى الخروج في رحلات صيد خلال أوقات الفراغ.

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