الامارات | متفرقات.. مئات الأطفال يشاركون في انطلاق «تحدي الجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. مئات الأطفال يشاركون في انطلاق «تحدي الجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة التحدي للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بأبوظبي، بمشاركة مئات الأطفال والبراعم والناشئين من الفئات السنية بين أربعة و15 عاماً، حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الاتحاد لما لهذه الفئة من دور في رسم ملامح مستقبل الجوجيتسو الإماراتي. وتخصص البطولة حصراً لحملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

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