الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

أثار وجود مدرب كبير في دبي، لقضاء إجازة خاصة برفقة أسرته، حالة من القلق الشديد لأكثر من مدرب حالي، بعد أن تم طرح اسمه للعمل في «دورينا»، إذ كانت المفاجأة أن أكثر من مدرب استفسر عن وضعيته مع ناديه.

إعلام

قرر لاعب دولي كبير مقاطعة وسائل الإعلام، بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، وطبّق هذا التوجه في مباراة العراق الأخيرة، فرفض حضور المؤتمر الصحافي، رغم الإعلان مسبقاً عن وجوده، كما رفض لقاء الصحافيين في المنطقة المختلطة.

مواعيد

يرغب جمهور كرة الصالات في تقديم مواعيد مباريات الدوري، بحيث تتزامن مع التوقيت الشتوي، كون توقيت الساعة السابعة مساء يعتبر متأخراً بالنسبة لهم.

بث

يأمل جمهور أندية الهواة أن تستثمر القنوات الرياضية التلفزيونية فترات عدم إقامة مباريات المحترفين، لتقوم بنقل مباريات دوري الدرجة الأولى.

استقالة

علمت «الإمارات اليوم» أن عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار بنادي الإمارات، سعود مصبح، مستمر في شركة الاستثمار، وأن الاستقالة التي تقدم بها سابقاً تتعلق بعضوية مجلس إدارة النادي فقط.

استغراب

توقع عضو مجلس إدارة أحد الأندية، تقدم بالاستقالة أخيراً، لعدم قناعته بالقرارات المتخذة في النادي، أن يقدم بقية الأعضاء استقالاتهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، مبدياً استغرابه من الأمر.

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