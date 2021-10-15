الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
العين - الإمارات 18:15
كلباء - العروبة 18:15
عجمان - الشارقة 20:30
دوري الدرجة الأولى الإماراتي
دبا الفجيرة - الرمس 17:00
مسافي - دبا الحصن 17:00
الفجيرة - البطائح 17:00
الحمرية - التعاون 17:00
الدوري الألماني
هوفنهايم - كولن 22:30
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - أنجيه 23:00
الدوري البلجيكي
كلوب بروج - كورتريك 22:45
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