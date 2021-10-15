رحيم سترلينغ: بدأت التفكير في مستقبلي بعيدًا عن مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اعترف رحيم سترلينغ نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه يفكر في مستقبل بعيد عن السيتيزين، وسيفكر في الانتقال إلى الخارج.

وقال سترلينغ في تصريحات نقلتها صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إلى أنه فكر في هذا الأمر في ظل عدم اعتماد مدربه بيب غوارديولا عليه كثيرًا منذ بداية الموسم لجاري.

ويكافح سترلينغ من أجل المشاركة مع السيتي هذا الموسم، وقد بدأ مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.