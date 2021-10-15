شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل ظهور راموس الأول مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تأجل الظهور الأول للمدافع الإسباني سيرجيو راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، مرة أخرى في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.



وانضم راموس إلى سان جيرمان في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين، بعد 16 عاما قضاها في ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة من أيار/مايو الماضي.

وأثيرت تكهنات حول إمكانية مشاركة راموس مع سان جيرمان أمام انجييه غدا الجمعة بالدوري الفرنسي لكن ناديه أكد اليوم صعوبة حدوث ذلك.