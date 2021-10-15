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تأجيل ظهور راموس الأول مع باريس سان جيرمان

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل ظهور راموس الأول مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تأجل الظهور الأول للمدافع الإسباني سيرجيو راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، مرة أخرى في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.

 

وانضم راموس إلى سان جيرمان في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين، بعد 16 عاما قضاها في ، لكنه لم يشارك في أي مباراة من أيار/مايو الماضي.

 

وأثيرت تكهنات حول إمكانية مشاركة راموس مع سان جيرمان أمام انجييه غدا الجمعة بالدوري الفرنسي لكن ناديه أكد اليوم صعوبة حدوث ذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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