شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان: سنفعل كل شيء لإبقاء مبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، قدم المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ماوريسيو بوكيتينو، تقييما أقل حسما في احتمالات بقاء كيليان مبابي مع الفريق مبينا أن «الموقف ما زال مفتوحا».

وارتبط اسم مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، كثيرا بالانتقال لريال مدريد، وكشف اللاعب الفرنسي عن رغبته في الانتقال للريال مع بداية الموسم.

وانتقد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بشدة ريال مدريد لسلوكه «غير المحترم» في مطاردة مبابي على مدار العامين الماضيين.

وكان ليوناردو واثقا بشأن حظوظ ناديه في تمديد تعاقد مبابي 22 عاما، ولكن بوكيتينو كان أقل تفاؤلا بشأن تقييمه لمستقبل مبابي مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقال بوكيتينيو في مقابلة مع إذاعة «ماركا» الإسبانية و»كوبي» «مبابي بخير، إنه فتى هادئ ولديه شخصية قوية، وشخصية اجتماعية للغاية، إنه واضح بشأن الأشياء ويحب كرة القدم، إنه ناضج للغاية بالنسبة لشاب يبلغ 22 عاما».

وأضاف «كيليان سيتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه والنادي سيفعل كل شيء ممكن لإبقائه، لأننا نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم بعمر 22 عاما».

وتابع «أثق في حقيقة أن الموقف مازال مفتوحا وفي المستقبل يمكن لأي شيء أن يحدث.

وقدم بوكيتينو أيضا تحديثا عن قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، الذي انضم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ولكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب الإصابات.

واقترب راموس 35 عاما من استعادة لياقته بعد بداية محبطة في باريس.

ويلتقي سان جيرمان مع آنجيه، اليوم الجمعة، قبل مواجهة لايبزج في دوري أبطال الثلاثاء المقبل.

وقال بوكيتينو «لسوء الحظ، راموس لم يبدأ التدريبات حتى الآن مع الفريق، ولكنه اقترب».

وأضاف «سعداء بهذا التطور، إنه بطل عظيم، وشخص لا يوجد شكوك بشأن إمكاناته وموهبته الكروية، لا يمر بوقت جيد حاليا ولكنه قوي».