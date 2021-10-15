اتفاقية لزيادة ممارسي لعبة كرة السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس في الرياض اتفاقية تعاون مع الأولمبياد الخاص بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية وإيجاد مجموعة من المبادرات التي من شأنها دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية بالمجتمع وزيادة قاعدة الممارسين لكرة السلة من هذه الفئة. ووقع الاتفاقية رئيس اتحاد كرة السلة الدكتور غسان طاشكندي مع رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، حيث اطلع طاشكندي عقب التوقيع على مجموعة من الفعاليات والبرامج التي ينظمها الأولمبياد الخاص إضافة إلى التعرف على مجموعة من اللاعبين واللاعبات من هذه الفئة ومشاهدتهم وهم يمارسون بعض التدريبات في كرة السلة.



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