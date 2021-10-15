تألق الطائي يهدد آمال أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود عجلة الإثارة والتحدي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد فترة التوقف الثانية هذا الموسم عقب المواجهتين اللتين خاضهما وكسبهما المنتخب السعودي أخيرا أمام اليابان والصين في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022م.

وفي حائل، يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية لقاء الموقعة الشمالية الجنوبية بين الطائي وأبها ضمن افتتاحية الجولة الثامنة للمسابقة وسط جوانب فنية تبدو في مجملها متكافئة نسبيا لدى الطرفين رغم الأفضلية الواضحة لدى أصحاب الأرض على صعيد النتائج في الآونة الأخيرة.

ويحتل الطائي المرتبة الحادية عشرة برصيد 7 نقاط عقب عودته من القصيم بانتصار ثمين عبر بوابة التعاون بهدفين لهدف، ويسعى جاهدا إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي والظفر بالنقاط الثلاث وسط تصاعد في مستوى الأداء الفني لدى الفريق منذ تولي الصربي زوران مانولوفيتش زمام الأمور الفنية، علاوة على تواجد كوكبة من العناصر البارزة في صفوف الفريق التي ستشهد عودة الحارس البلغاري مارتن لوكوف والزامبي ناوليدج موسونا بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبات بلديهما في كل من التصفيات الأوروبية والأفريقية المؤهلة للمونديال العالمي.

في المقابل يحتل أبها المرتبة الخامسة عشرة برصيد 4 نقاط عقب نتائج متواضعة قدمها في الآونة الأخيرة، ويسعى إلى الخروج من دائرة التعثرات المتواصلة وإيقاف النزيف النقطي، فيما لا تزال الأمور الفنية غير مقنعة حتى الآن لدى جماهير النادي من حيث تباين الأداء والمستوى بخلاف الموسم الماضي، لذا يتوقع أن يخوض السلوفاكي مارتن سيفيلا هذا اللقاء بتشكيلة متوازنة وتلافي الأخطاء، بحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات بالرغم من افتقاده خدمات الثنائي صالح العمري والتونسي أمين عطوشي لحصولهما على البطاقات الحمراء في لقاء النصر الماضي.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة للطرفين على صعيد المسابقة والأولى في دوري المحترفين، حيث تفوق الطائي في مواجهة واحدة بنتيجة ( 3 ــ 1 )، فيما كسب أبها المواجهة الأخرى بنتيجة ( 2 ــ 1).