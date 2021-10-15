الاحتراف تحدد مصير سعود مع الاتحاد

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حيث سينضم للتدريبات الدولي المصري أحمد حجازي وزملاؤه الدوليون فهد المولد وعبدالرحمن العبود وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي، كما سيختار كونترا بدلاء للموقوفين سعود عبدالحميد وحمدان الشمراني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ولا تزال إدارة النادي لم تحسم ملف تجديد عقد المدافع الدولي سعود عبدالحميد رغم انعقاد عدة اجتماعات مع وكيل أعماله فهد باقديم، حيث تنتظر إدارة النادي الوصول لاتفاق بشأن الدفعات المالية والامتيازات التي طالب بها وكيله إلى جانب حسم ملف الحد الأعلى لأجور اللاعبين من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأكد المشرف العام على الفريق الأول الكروي أحمد كعكي أن الاتفاق قائم مع اللاعب لتجديد عقده إلا أن بعض المطالبات التي تخص الأمور المالية هي من عرقلت حسم توقيع العقد الجديد.
وكانت لجنة الاحتراف قد خاطبت في الثالث من أكتوبر الماضي، الأندية بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.
وأوضحت اللجنة عبر موقع اتحاد اللعبة الإلكتروني أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد، يوم 25 يوليو الماضي.
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