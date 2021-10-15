شكرا لقرائتكم خبر نادال: لن أتعجل العودة للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض نجم التنس الإسباني رافاييل نادال الفائز بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى تحديد موعد زمني للعودة إلى الملاعب مؤكدا أنه لن يعود إلا عندما يصبح جاهزا تماما.

ولم يشارك نادال في البطولات منذ مطلع أغسطس الماضي عندما خسر أمام ليود هاريس في الدور الثالث لبطولة سيتي المفتوحة قبل انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة في القدم.

وانسحب نادال (35 عاما) من بطولة ويمبلدون في يونيو وبعدها انسحب من أولمبياد طوكيو عقب خسارته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المربع الذهبي لبطولة فرنسا المفتوحة.

وتأكد استمرار غياب نادال حتى نهاية الموسم لكنه يتدرب في مايوركا عقب خضوعه الشهر الماضي للعلاج في برشلونة.

وقال نادال خلال مؤتمر صحفي أمس «أريد التعافي من هذه الإصابة بشكل جيد».

وأضاف «لا أعرف متى سألعب مجددا، أعمل كثيرا كل يوم، أتبع خطة محددة مرفوقة بخارطة طريق وبأهداف واضحة للغاية».