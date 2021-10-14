الكفاءة المالية ترفض جدولة الرواتب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عن عدد من الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة من بينها عدم جدولة الرواتب. وأعلنت اللجنة متطلبات شهادة الكفاءة المالية المقبلة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، والتي تشترط سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 30 سبتمبر 2021م. وأوضحت أمس أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تتضمن: (ذمم دائنة «لاعبين» - ذمم دائنة «مدربين» - ذمم دائنة «موظفين» - ذمم دائنة «أندية رياضية» - مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية). بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تتضمن:





ذمم دائنة «لاعبين».



ذمم دائنة «مدربين».



ذمم دائنة «موظفين».



ذمم دائنة «أندية رياضية».



مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية.



اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة:



عدم جدولة الرواتب.



الإفصاح عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد في مدة أقصاها يوم السبت 30 أكتوبر 2021م، على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك إلى الفترة التي تليها.



سداد أو جدولة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م، وألا يتم تحويلها إلى قضايا منظورة.



أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات المالية 26 يناير 2022م.



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