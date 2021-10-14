النصر يطمح في مواصلة مشواره الآسيوي من بوابة الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين صاحب الأرض والجمهور فريق النصر وضيفه فريق الوحدة الإماراتي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي المباراة بعد توقف الأندية عن لعب المباريات بسبب أيام الفيفا والتي جهزت لاعبي النصر بشكل كبير حيث أبدع لاعبوه الدوليون مع المنتخب السعودي الذي استطاع تحقيق العلامة الكاملة 12 من أربع جولات وأسهم لاعب النصر سامي النجعي في ذلك بتسجيله لهدفين في مرمى الصين إضافة إلى التألق الكبير لثلاثي خط الدفاع عبدالاله العمري وعبدالله مادو وسلطان الغنام.

في الجهة المقابلة يدخل دوليو فريق الوحدة بمعنويات منهارة بسبب سوء نتائجهم مع الأبيض الإماراتي حيث فقدوا فرصة التأهل المباشر بشكل كبير بعد خسارتهم من إيران وتعادلهم مع العراق ليفقدوا 9 نقاط من أصل 21 نقطة.

مواجهات سابقة

هذه المباراة هي الخامسة بين الفريقين حيث سبق وأن تقابلوا في دور الـ 16 في نفس البطولة وكانت الغلبة فيها للنصر، حيث تعادلوا في الرياض (1-1) وكسب النصر مواجهة الإياب في الإمارات (3-2).

وقبل ذلك تواجهوا وديا في مباراتين كان التعادل حاضرا في اللقاء الأول (2-2) عام 2005 والثاني كسبه النصر (4-1) في عام 2012.

وصل النصر لهذه المباراة بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة في حين جاء تأهل الوحدة كأفضل مركز ثان، وواجه النصر في دور الـ 16 فريق تراكتور الإيراني وكسبه بهدف دون مقابل، في حين لعب الوحدة مباراة (ديربي) مع فريق الشارقة كسبها بصعوبة كبيرة وبواسطة ركلات الترجيح.

يعتبر النصر الفريق الأفضل هجوميا حيث سجل في البطولة 10 أهداف مقابل 8 أهداف للوحدة، أما القوة الدفاعية فيتميز بها فريق الوحدة، حيث اهتزت شباكه 4 مرات فقط، وبفارق هدف عن دفاع النصر.

وعلى مستوى الدوري المحلي يحتل النصر المركز الثالث برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الاتحاد مع العلم أن النصر يمتلك مباراة مؤجلة، أما الوحدة فهو يعاني بشكل كبير حيث يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط وبفارق 6 نقاط عن العين المتصدر، ويعيب فريق الوحدة كثرة التعادلات حيث تعادل في 5 مباريات وفاز في مباراة واحدة ولم يتعرض لأي خسارة.

حمدالله يعرف شباك الوحدة

سبق للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله التسجيل في مرمى الوحدة، حيث سجل في لقاء الذهاب في الرياض والذي انتهى بالتعادل (1-1) كما سجل في مباراة الإياب التي كسبها النصر (3-2) عندما تواجهوا في دور الـ 16 في بطولة 2019.

يذكر أن هذه هي المباراة الأولى للنصر تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو مانويل والذي تعاقد معه النصر بديلا عن البرازيلي مانو مينزيس.

قبل لقاء الفريقين:

