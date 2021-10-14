العازف البريكان ينافس على لقب الأفضل في التصفيات الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل اللاعب فراس البريكان دائرة المنافسة على لقب أفضل لاعب في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر. واختار الاتحاد الآسيوي 10 لاعبين من 10 منتخبات بناء على ما قدموه في الجولتين الماضيتين. وتبدو فرصة البريكان في الفوز بلقب الأفضل في الجولتين (3-4) كبيرة جدا، حيث استحق أن يكون أفضل لاعب بديل فمع كل مشاركة له يسجل هدفا حاسما ضمن لمنتخبنا الفوز به حيث سجل الهدف الوحيد في مباراة اليابان بعد مشاركته بسبع دقائق وسجل الهدف الثالث في مباراة الصين بعد مشاركته بثلاث دقائق. وينافس البريكان على لقب الأفضل اللاعبين: سون هيونغ- مين - كوريا الجنوبية لعب مباراتين (180دقيقة)، سجل هدفين، صنع 4 فرص، نسبة دقة التمرير 83%. سردار أزمون - إيران لعب مباراتين (179 دقيقة)، صنع هدفين، 5 تسديدات على المرمى. صلاح اليحيائي - عمان لعب مباراتين (180 دقيقة)، سجل هدفا، نسبة دقة التمرير 71%، التفوق في 19 مواجهة فردية. ايدين هروستيتش - أستراليا لعب مباراتين (180 دقيقة)، سجل هدفا، 121 تمريرة، نسبة دقة التمرير 90%. او تاناكا - اليابان لعب مباراة (90 دقيقة)، سجل هدفا، صنع فرصتين، نسبة دقة التمرير 95%. محمد قدوح - لبنان لعب مباراتين (168 دقيقة)، سجل هدفين، 4 تسديدات على المرمى عمر خريبين - سوريا لعب مباراتين (180 دقيقة)، سجل هدفين، 3 تسديدات على المرمى، التفوق في 22 مواجهة فردية. وولي - الصين لعب مباراتين (180 دقيقة)، سجل هدفين، ساهم في صناعة هدف. نغوين تيان لينه - فيتنام لعب مباراتين (171 دقيقة)، سجل هدفين، نسبة دقة التمرير 79%.

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