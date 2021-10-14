في المواجهة الأربعين.. الهلال يسعى للإطاحة بفريق بيرسبوليس الإيراني

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ويسعى الهلال حامل لواء الكرة الآسيوية إلى تحقيق لقبه القاري الثامن والرابع في دوري أبطال آسيا بعد أن غاب عن اللقب في النسخة الماضية بتداعيات كورونا التي لم تمهل الفريق إلى أن يواصل مشواره نحو لقبه الأخير الذي حققه بعد غياب دام 19 عاما في النسخة قبل الماضية، واليوم بات الهلال مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم على عتبة من تحقيق اللقب، بعد أن يتخطى هذا الدور ويصل إلى دور نصف النهائي وهو مؤهل لذلك عطفا للعناصر الدولية والأجنبية التي يضمها الفريق.
ويدرك لاعبوه بمن فيهم دوليوه الذين ساهموا في تحقيق العلامة الكاملة مع المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعد أن ساهموا مع زملائهم في جمع 12 نقطة لم يستطع أي منتخب آسيوي تحقيق هذه العلامة، وبالتالي ستعطي تلك النتائج مردودا إيجابيا على الفريق نتيجة لارتفاع الحالة المعنوية للاعبين إلى جانب النتائج المميزة التي حققها الهلال أمام ضيفه بيرسبوليس الإيراني، وكل هذه تصب في مصلحة الفريق الأزرق.
ويسعى مدرب بيرسيبوليس الإيراني يحيى محمدي إلى إيقاف المد الهلالي وهيمنته على الكرة الإيرانية من خلال كبح جماح لاعبيه باتباع الأسلوب الدفاعي وإغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة في الأطراف واستثمار القوة الجسدية في الحد من الحضور المهاري للاعبي الهلال.
كيف تأهلا لدور الـ16؟
- حل الهلال وصيفا بمجموعته الأولى التي استضافها بدور المجموعات
- جمع الهلال في دور المجموعات 10 نقاط وأقصى الاستقلال الإيراني في دور الـ16 بهدفين نظيفينl وصل بيرسيبوليس الإيراني لدور الـ16 بصعوبة خارج ملعبه
- بفوزه على الاستقلال الطاجيكي بهدف دون رد، بعد أن تصدر مجموعته الثالثة بـ11 نقطة
- الفائز من الفريقين سيواجه الفائز من مواجهة النصر السعودي والوحدة الإماراتي
مواجهات الهلال مع الفرق الإيرانية:
- تعد مواجهة الغد هي المواجهة الـ40 للهلال أمام الفرق الإيرانية
- فاز الهلال 18 مرة وتعادل 9 مرات، مقابل 13 هزيمة
- بيرسبوليس أكثر الفرق الإيرانية التي واجهت الهلال، بدوري أبطال آسيا 27 مرة
- فاز 12 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر في 8 مواجهات
- كسب الهلال 3 مواجهات وخسر مواجهة وحيدة، وتعادلا في 4 مناسبات
- سجل لاعبو الهلال 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 5 أهداف
- أولى مواجهات الفريقين كانت في عام 1991 بالدوحة، وكسب الهلال اللقب بركلات الترجيح
- آخر 5 مواجهات لم يتذوق الهلال طعم الخسارة، حيث فاز مرتين، وتعادل 3 مرات
- نجح الهلال في حسم تأهله على حساب الفريق الإيراني مرتين في البطولة
- كسب الهلال بيرسبوليس بمجموع مباراتي دور الـ16، بنتيجة 3-1 عام 2015
- الثانية عندما تمكن من خطف التأهل للمباراة النهائية عام 2017، بالفوز 4-0
- بيرسبوليس أكثر الفرق الإيرانية التي واجهت الهلال
- آخر لقاء جمع الفريقين، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017
- كسب الهلال لقاء الذهاب بـ 4 أهداف نظيفة، وتعادلا في الإياب بهدفين
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