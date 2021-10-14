صراع المربع الذهبي يجمع الفيحاء والرائد

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وهذا أول لقاء يجمع بينهما وهما في صراع على المراكز المتقدمة، حيث يحتل الرائد المركز الـ5 برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الفيحاء الذي يأتي في المركز الـ6 بـ 10 نقاط، في حين يملك الفيحاء مباراة مؤجلة مع الهلال بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا.
تواجه الفريقان في دوري المحترفين في 6 مباريات سابقة، تفوق فيها الرائد بشكل واضح، حيث كسب 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في مباراتين.
يتفوق الرائد هجوميا، حيث سجل 11 هدفا، في حين يتفوق الفيحاء دفاعيا، حيث اهتزت شباكه 6 مرات كثالث أقوى خط دفاع في البطولة مقابل 11 مرة اهتزت فيها شباك الرائد.
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