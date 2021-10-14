شكرا لقرائتكم خبر صراع المربع الذهبي يجمع الفيحاء والرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الفيحاء نظيره الرائد في المباراة التي تلعب مساء السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وهذا أول لقاء يجمع بينهما وهما في صراع على المراكز المتقدمة، حيث يحتل الرائد المركز الـ5 برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الفيحاء الذي يأتي في المركز الـ6 بـ 10 نقاط، في حين يملك الفيحاء مباراة مؤجلة مع الهلال بسبب مشاركة الأخير في دوري أبطال آسيا.

تواجه الفريقان في دوري المحترفين في 6 مباريات سابقة، تفوق فيها الرائد بشكل واضح، حيث كسب 3 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في مباراتين.

يتفوق الرائد هجوميا، حيث سجل 11 هدفا، في حين يتفوق الفيحاء دفاعيا، حيث اهتزت شباكه 6 مرات كثالث أقوى خط دفاع في البطولة مقابل 11 مرة اهتزت فيها شباك الرائد.