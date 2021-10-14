غيابات الشباب تحفز الباطن

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ويدخل المستضيف الباطن اللقاء بقيادة مدربه الصربي نيناد لالاتوفيتش بغية استغلال ظروف غيابات الشباب بعد أن عمل خلال فترة التوقف لمعالجة الأخطاء في الجولات الماضية، بهدف تحقيق الانتصار الثاني للفريق دوريا عقب التعادل الإيجابي أمام الفيصلي قبل التوقف، والابتعاد عن المراكز المتأخرة.
بالمقابل يواجهه البرازيلي تشاموسكا مدرب الشباب معضلة الغيابات نتيجة عدم جاهزية الثنائي الفريد ندياي وباولينهو للإصابة، فيما سيكون الأرجنتنيني بانيغا أهم الأوراق التي سيعمد عليها في منتصف الملعب، ومن أمامه هداف الفريق النيجيري اودين ايجالو، إضافة لعودة الدوليين، التي ستعزز قوة الفريق في مواجهة الليلة.
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