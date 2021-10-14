بعثة الأهلي تصل النيجر لمواجهة الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

وصلت بعثة فريق الأهلي، مساء اليوم الخميس إلى دولة النجر؛ استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني.

ويلتقي الأهلي نظيره الحرس الوطني، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد اختتم في وقت سابق من اليوم استعداداته في القاهرة بمران صباحي على ملعب التتش.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، القائمة التي ستُسافر إلى النيجر لخوض اللقاء وضمت 19 لاعبًا وهم:علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، أليو ديانج، عمرو السولية، علي معلول، محمد محمود، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويترأس مدير الكرة بالفريق، سيد عبدالحفيظ، البعثة التي ستُغادر إلى دولة النيجر بعد تكليف رئيس مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب له.

وبصفته أعلن طيب الأهلي، أحمد أبو عبلة، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق يوم أمس الأربعاء؛ استعدادا للسفر للنيجر.