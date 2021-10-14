بالصور.. "أفشة" يحتفل بزفافه بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

احتفل محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، اليوم الخميس، بحفل زفافه وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة.

وشهد حفل زفاف "أفشة" حضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، مدير الكرة بالمنتخب، وائل جمعة وحارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي ورجل الأعمال إسلام مكور بجانب المطرب إيهاب توفيق والشاعر تامر حسين.

يُذكر أن "أفشة" قد غاب عن بعثة فريقه التي سافرت إلى النيجر بسبب حفل زفافه.

ويلتقي الأهلي نظيره الحرس الوطني النيجري، ضمن منافسات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.