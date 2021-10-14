بونجاح يقود السد للسيطرة على جوائز الشهر في دوري نجوم قطر QNB

حصل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد، على جائزة مدرب الشهر عن سبتمبر الماضي ببطولة دوري نجوم قطر، وذلك وفقًا للأرقام والإحصاءات الصادرة عن برنامج شركة (ستاتس) المزود الرسمي للإحصاءات.

وذكرت مؤسسة دوري نجوم قطر عبر موقعها الألكتروني الرسمي أن السد لعب في الشهر الماضي المراحل من الأولى إلى الرابعة ببطولة الدوري، حيث فاز في جميع هذه المباريات، وحصل على 12 نقطة، بالإضافة للأداء العام والذي تميز به الفريق بشكل كبير.

واستهل السد تحت القيادة الفنية للمدرب تشافي مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز على السيلية 2 / صفر، كما فاز على نادي قطر 3 / 1 في المرحلة الثانية، وتغلب 4 / 2 على الريان في كلاسيكو قطر بالمرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة تغلب 7 / 2 على الشمال.

وسجل السد خلال هذه المباريات 16 هدفاً بمتوسط 4 أهداف في المباراة الواحدة، واهتزت شباكه 5 مرات.

على الجانب الآخر، فاز الهداف الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد، بجائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي أيضًا.

ويواصل بونجاح تقديم مردود قوي ومميز مع فريقه وذلك من حيث تسجيل الأهداف وصناعة الفرص التهديفية والتمريرات الحاسمة والأداء العام، ليؤكد على أنه أحد أفضل اللاعبين المحترفين الأجانب على الساحة الكروية في قطر خلال المواسم الأخيرة.

وأحرز بونجاح 4 أهداف خلال المباريات التي خاضها السد في سبتمبر الماضي، بمتوسط هدف في المباراة الواحدة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة، بالإضافة للعديد من الأرقام الأخرى التي تميز بها اللاعب.

وشارك بونجاح في المباريات الأربع بمجموع دقائق (348 دقيقة)، وهو من أهم العناصر الفعالة في خط هجوم نادي السد.

في المقابل، حصل حارس المرمى الشاب لفريق الكرة بنادي الدحيل صلاح زكريا على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا.

وشارك صلاح زكريا مع الدحيل الشهر الماضي في المباريات الأربع التي خاضها الفريق في الدوري، بمجموع دقائق (386 دقيقة).

وتكشف الإحصاءات عددًا من الأرقام المميزة للحارس الشاب خلال سبتمبر، حيث بلغت نسبة التصدي في المباريات 69%، كما خرج بشباك نظيفة خلال مباراة واحدة كانت أمام السيلية في المرحلة الرابعة، بالإضافة للأداء العام والذي يؤكد على أنه أحد أفضل حراس المرمى واللاعبين تحت 23 عامًا على الساحة الكروية.