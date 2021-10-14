مانشستر سيتي يخسر جهود فيران توريس لاكثر من جولتين في الدوري الانجليزي

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي اليوم الخميس إن مهاجمه فيران توريس تعرض لكسر بسيط في قدمه اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا.

وسجل توريس هدفين في فوز إسبانيا 2-1 على إيطاليا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنه غادر الملعب في الشوط الثاني عقب تعرضه لكدمة في قدمه.

وكان المهاجم البالغ عمره 21 عامًا مشكوكا في مشاركته من البداية في الخسارة 2-1 أمام فرنسا في النهائي يوم الأحد الماضي قبل خوضه المباراة.

ولم يحدد سيتي إطارا زمنيا لعودة اللاعب، وقال في بيان إنه سيخضغ للمزيد من الفحوصات في مانشستر سيتي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية إنه قد يغيب عن الملاعب ستة أسابيع.

وسيلتقي سيتي مع بيرنلي بعد غد السبت في الدوري الممتاز.