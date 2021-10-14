مواعيد مباريات الاهلي القادمة في افتتاح الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا 2022

يدخل النادي الاهلي المصري الموسم الجديد 2021/22، وعينه على استعادة لقب الدوري المصري الذي حققه الغريم نادي الزمالك في الموسم الماضي.

وفي المنافسات الخارجية، يسعى المارد الأحمر إلى مواصلة كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بتحقيق لقب الأميرة الصغيرة للموسم الثالث على التوالي، في انجاز مشابه لفريق ريال مدريد الاسباني الذي حقق دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية تحت قيادة زين الدين زيدان.

ويستهل فريق بيتسو موسيماني موسمه الجديد خارج البلاد، حيث انتقل صباح الخميس الموافق 14 أكتوبر نحو نيامي في النيحر، وقبل مواجهة بطل الدوري المحلي الحرس الوطني برسم مباراة الذهاب من دور الـ 32 في دوري الابطال يوم 16 من هذا الشهر.

ويلتقي النادي الأهلي المصري مع بطل النيجر في مباراة العودة بالقاهرة في وقت لاحق، ويستقبل نادي الحرس الوطني من النيجر في مباراة الاياب من أجل حسم أمور التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباريات النادي الأهلي المصري في الدور الأول من الدوري المصري 2021/22

يستهل النادي الأهلي المصري مشواره في الدوري المصري لهذا الموسم بمباراة كبيرة أمام الدراويش الاسماعيلي يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويلتقي البطل القياسي لبطولة الدوري المصري مع غريمه نادي الزمالك برسم مباريات الجولة الثالثة من منافسات هذا الموسم، في قمة مشتعلة ومبكرة نوعاً ما على غير العادة، مع حضور جماهيري بنسبة معينة لأول مرّة في زمان فيروس كورونا.

وتنتظر زملاء محمد الشناوي مباراة أخرى واعدة ضمن الجولة 7 أمام “فيوتشر”، الذي يبدو مستعداً للذهاب بعيداً في منافسات هذا الموسم بالدوري المصري بعد صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021، وبعدها، يلعب النادي الأهلي امام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة.

التالي، مباريات النادي الأهلي المصري في الدور الأول في الدوري المصري للمحترفين 2021/22