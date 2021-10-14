مواعيد مباريات الاهلي القادمة في افتتاح الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا 2022

- 1/2
- 2/2
يدخل النادي الاهلي المصري الموسم الجديد 2021/22، وعينه على استعادة لقب الدوري المصري الذي حققه الغريم نادي الزمالك في الموسم الماضي.
وفي المنافسات الخارجية، يسعى المارد الأحمر إلى مواصلة كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بتحقيق لقب الأميرة الصغيرة للموسم الثالث على التوالي، في انجاز مشابه لفريق ريال مدريد الاسباني الذي حقق دوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية تحت قيادة زين الدين زيدان.
ويستهل فريق بيتسو موسيماني موسمه الجديد خارج البلاد، حيث انتقل صباح الخميس الموافق 14 أكتوبر نحو نيامي في النيحر، وقبل مواجهة بطل الدوري المحلي الحرس الوطني برسم مباراة الذهاب من دور الـ 32 في دوري الابطال يوم 16 من هذا الشهر.
ويلتقي النادي الأهلي المصري مع بطل النيجر في مباراة العودة بالقاهرة في وقت لاحق، ويستقبل نادي الحرس الوطني من النيجر في مباراة الاياب من أجل حسم أمور التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
مباريات النادي الأهلي المصري في الدور الأول من الدوري المصري 2021/22
يستهل النادي الأهلي المصري مشواره في الدوري المصري لهذا الموسم بمباراة كبيرة أمام الدراويش الاسماعيلي يوم 25 أكتوبر الجاري.
ويلتقي البطل القياسي لبطولة الدوري المصري مع غريمه نادي الزمالك برسم مباريات الجولة الثالثة من منافسات هذا الموسم، في قمة مشتعلة ومبكرة نوعاً ما على غير العادة، مع حضور جماهيري بنسبة معينة لأول مرّة في زمان فيروس كورونا.
وتنتظر زملاء محمد الشناوي مباراة أخرى واعدة ضمن الجولة 7 أمام “فيوتشر”، الذي يبدو مستعداً للذهاب بعيداً في منافسات هذا الموسم بالدوري المصري بعد صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021، وبعدها، يلعب النادي الأهلي امام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة.
التالي، مباريات النادي الأهلي المصري في الدور الأول في الدوري المصري للمحترفين 2021/22
- الجولة الأولى: الإسماعيلي امام الأهلي.
- الجولة 2: الأهلي امام البنك الأهلي.
- الجولة 3: الزمالك امام الأهلي.
- الجولة 4: الأهلي امام المقاولون العرب.
- الجولة 5: غزل المحلة امام الأهلي.
- الجولة 6: الأهلي امام سموحة.
- الجولة 7: فيوتشر امام الأهلي.
- الجولة 8: الأهلي امام بيراميدز.
- الجولة 9: الجونة امام الأهلي.
- الجولة 10: الأهلي امام مصر المقاصة.
- الجولة 11: فاركو امام الأهلي.
- الجولة 12: الأهلي امام الاتحاد السكندري.
- الجولة 13: المصري البورسعيدي امام الأهلي.
- الجولة 14: الأهلي امام الشرقية للدخان.
- الجولة 15: انبي امام الأهلي.
- الجولة 16: الأهلي امام طلائع الجيش.
- الجولة 17: سيراميكا كليوباترا امام الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الاهلي القادمة في افتتاح الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.