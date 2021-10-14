شعب إب يهزم الصقر بثنائية نظيفة في افتتاح إياب الدوري

تغلب نادي شعب إب على نظيره الصقر، بنتيجة (2-0)، اليوم الخميس، على ملعب سيئون الأولمبي، في افتتاح مرحلة الإياب لحساب المجموعة الثانية بالدوري اليمني.



سجل شعب إب هدفيه في الشوط الثاني من المباراة، بواسطة صالح شحرة في الدقيقة 62، وعلي الحروي في الدقيقة 88.



وكان الصقر قد فاز على شعب إب في افتتاح الدوري بالمباراة التي جمعتهما على ملعب الخليفي بمحافظة شبوة بالنتيجة ذاتها (2-0).



وبالفوز الشعباوي، وهو الأول له هذا الموسم، يرتفع رصيد الملقب بالعنيد إلى 4 نقاط من 5 مباريات، لكنه ظل في المركز الأخير.



في المقابل حافظ الصقر على المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط خلف الأهلي صنعاء المتصدر بـ 11 نقطة.



المباراة هي الوحيدة في برنامج اليوم الافتتاحي لإياب الدوري الذي يقام بمشاركة 11 فريقا، تم تقسيمهم لمجموعتين.



المجموعة الأولى تتكون من 6 فرق وانتقلت لتخوض مرحلة الإياب في ملعب الخليفي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بعد أن لعبت الذهاب في سيئون، والثانية تضم 5 فرق ووصلت إلى سيئون من عتق لخوض رحلة الإياب.



وشطب الاتحاد اليمني لكرة القدم، بعد الجولة الثانية فرق محافظة عدن "التلال، والوحدة والشعلة" من جدول البطولة بعد تغيبها عن الجولتين الأولى والثانية.





المصدر: وكالات

