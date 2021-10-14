الامارات | محمد صلاح يرد على تقارير تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد على تقارير تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم المصري محمد صلاح بأن تركيزه منصب حاليا على احراز الالقاب مع ناديه ليفربول وسط كلام عن تعثر المفاوضات لتجديد عقده. ولم يتوصل صلاح وليفربول الى اتفاق حتى الان بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو عام 2023، واشارت تقرير صحافية بان العائق في التجديد هو المطالب المادية لصلاح مؤكدة بان الاخير يريد ان يتساوى دخلا مع اللاعبين الاعلى أجرا في الدوري الانكليزي الممتاز.

وبالعادة، لا يحبذ ليفربول توقيع عقود مجزية مع لاعبين يتخطون الثلاثين من عمرهم ما عزز من امكانية رحيل صلاح (29 عاما) عن صفوف الفريق الاحمر. ويعتبر صلاح من ابرز لاعبي ليفربول وقد سجل 9 اهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم. ونقل موقع ليفربول الرسمي عن صلاح قوله "انا سعيد طالما ان الفريق يواصل الانتصارات. احاول المساعدة دائما، من خلال التسجيل او المساهمة في فوز الفريق في المباريات، هذا هو الشيء الاهم بالنسبة الي".

وتابع "يجب ان نبذل قصارى جهودنا للظفر بلقب ما واعتقد باننا نملك النوعية لتحقيق هذا الهدف". وختم "نملك فريقا كبيرا، وبالتالي علينا ان نتخطى الذات والفوز بلقب ما، اعتقد بان الجميع يفكر بالطريقة ذاتها".

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