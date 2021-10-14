منصور بن محمد يكرم أصحاب الإنجازات من أندية وشركات كرة القدم ورواد العمل الرياضي في دبي

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

كرَّم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في فئات الدورة الثامنة من "نموذج دبي للتفوق الرياضي" من اللاعبين والأندية وشركات كرة القدم في دبي الذين حققوا إنجازات خلال الموسمين الرياضيين الماضيين، وذلك خلال الحفل الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي صباح اليوم تحت شعار "طموح بلا حدود" في قاعة الجوهرة بفندق مدينة جميرا.



شارك في تكريم الفائزين في حفل التفوق الرياضي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء مجلس دبي الرياضي، وأعضاء إدارات الأندية وعدد من المجالس الرياضية.