الامارات | نادي الحبتور للبولو والفروسية يفتتح الموسم الجديد غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحبتور للبولو والفروسية يفتتح الموسم الجديد غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل نادي الحبتور للبولو والفروسية موسمه الجديد ببرنامج حافل، سواء على صعيد منافسات البولو التي تنطلق غدا، او من خلال منافسات الفروسية "ترويض وقفز حواجز واكاديمية البراعم، وسوف يستمر النشاط حتى الثالث والعشرين من ابريل المقبل.

وأبدى محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن سعادته ببداية الموسم الجديد في اعقاب التعافي من جائحة كوفيد 19، وقال: الافتتاح اليوم سيقتصر على مباراة استعراضية في البولو، كاشفا النقاب عن برنامج نشاط الموسم الجديد والذي تحتضنه ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمنطقة دبي لاند، ويتضمن 15 بطولة ابرزها الكاس الذهبية التي من المقرر ان تقام خلال الفترة من الرابع عشر من شهر فبراير وحتى الخامس من مارس، والتي يصل فيها الهانديكاب الى 18 جول وتحظى بمشاركة ابرز نجوم اللعبة في العالم.

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