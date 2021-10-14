الدوري الفرنسي..موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

يعود باريس سان جيرمان لاستئناف مبارياته بعد فترة من التوقف بسبب تصفيات كأس العالم 2022 في مختلف القارات.



وينتظر أن يفتتح باريس سان جيرمان مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، بمواجهة ضيفه أنجيه.

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه على ملعب "حديقة الأمراء"، مساء يوم الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيفتقد سان جيرمان لخدمات عدد من لاعبيه أبرزهم المشاركين مع منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم، وعلى رأسهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، فضلا عن البرازيليين نيمار وماركينيوس.

وستقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بنقل المباراة تلفزيونيا حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى سان جيرمان للفوز بالمباراة لتعويض خسارته الصادمة في الجولة الماضية من رين بنتيجة 0-2.

ورغم هذه الخسارة، غير أن سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف.

ترتيب الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022

باريس سان جيرمان - 24 نقطة

لانس - 18 نقطة

نيس - 16 نقطة

أنجيه - 16 نقطة

مارسيليا - 14 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022

جايتان لابورد - 6 أهداف

جوناثان دايفيد - 6 أهداف

لودوفيتش بلاس - 5 أهداف

كيليان مبابي - 5 أهداف

أمين غويري - 5 أهداف