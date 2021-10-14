الامارات | بوكيتينو يوضح موقف نيمار من اعتزال كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يوضح موقف نيمار من اعتزال كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي اليوم أن نجمه البرازيلي نيمار "سيلعب لعدة سنوات"، بعد تلميح الأخير إلى إمكانية اعتزاله الدولي بعد مونديال 2022. وقال بوكيتينو عشية مواجهة أنجيه في الدوري المحلي "نيمار شخص صادق، يعبّر بسهولة عن مشاعره. يعيش تحت الأضواء منذ صغره. يملك قوّة ذهنية كبيرة ولا أعتقد انه قد يواجه مشكلات".

وتابع من مركز تدريب النادي الفرنسي الذي ضم نيمار بصفقة قياسية عام 2017 من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو "تخرج الأمور أحياناً عن نطاقها. لا شكّ لدي بأنه يحبّ كرة القدم، يستمتع وسيحترف لسنوات كثيرة". وأضاف مدرب توتنهام الإنكليزي السابق "شغف نيمار لكرة القدم لا يُمسّ، يظهره في كل يوم".

وكان نيمار (29 عاماً) صدم عشاق المنتخب البرازيلي عندما أعلن في مقابلة مع منصة "دازون" للبث التدفقي ان كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة له مع "سيليساو": "لا أعرف ما إذا كنت سأملك القوة الذهنية لتحمل كرة القدم بعد ذلك".

وعلّق بوكيتينو على الحالات المتزايدة للرياضيين الذين يواجهون صعوبات ذهنية في ظل الضغوط الرياضية "نحن مجبرون كجهاز فني على توفير ظروف مساعدة لاعبينا. لا أحبّ التطرق لهذا الأمر بطريقة سطحية، لأن الأمر أكثر عمقاً".

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