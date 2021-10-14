الامارات | رسمياً.. الجزائر يلعب مباراته في تصفيات المونديال بالقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الجزائر يلعب مباراته في تصفيات المونديال بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عبدالرزاق سبقاق، وزير الرياضة الجزائري اليوم أن المباراة التي سيلتقي فيها منتخب بلاده مع مضيفه منتخب جيبوتي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ستلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف سبقاق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن المباراة ستقام يوم 10 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن اتحاد جيبوتي لكرة القدم هو من طلب نقل المباراة إلى القاهرة. وكان جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري عبر عن سعادته البالغة لمواجهة جيبوتي بمصر، كونه يحتفظ بذكريات جميلة في إشارة إلى تتويجه مع الفريق بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

من جهة أخرى، شدد سبقاق، على التزام الدولة الجزائرية بإنجاح النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة وهران غربي البلاد بين 25 يونيو والخامس من يوليو 2022، موضحا أن كل المنشآت الرياضية ستكون جاهزة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام.

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