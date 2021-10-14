الامارات | انتكاسة في إصابة راموس.. بيان صادم من باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة في إصابة راموس.. بيان صادم من باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بيانا جديدا صادما عن إصابة مدافعه الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، وقال النادي الباريسي في بيان، اليوم الخميس، إن راموس سيواصل التدريب منفردا تحت إشراف الجهاز الطبي والتأهيل لمدة 10 أيام أخرى بهدف العودة إلى التدريب الجماعي.



ويعاني اللاعب الإسباني من إصابة في عضلة الساق، حرمته من المشاركة في أي مباراة بالقميص الباريسي منذ انضمامه للفريق صيف العام الجاري في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.



وشارك راموس على فترات متقطعة في المران الجماعي للفريق الباريسي، إلا أن هذا البيان ينذر بأن إصابة اللاعب ربما تجددت أو لم يتعاف بشكل كامل رغم الغياب لما يزيد عن ثلاثة أشهر.

ووقع راموس على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023.

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