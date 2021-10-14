ورقة مفاجئة ومهاجم وحيد.. تعرف على قائمة الأهلي قبل موقعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول التي تستعد للسفر إلى النيجر استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي، القاهرة، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة مع الحرس الوطني يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 لدوري الأبطال.

ويغيب عن صفوف الأهلي محمد الشناوي، قائد الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي سوف تبعده فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع وفقا لتقرير الجهاز الطبي.

كما يفتقد الأهلي صفقاته الجديدة نظرا لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية للفريق.

وشهدت القائمة تواجد محمد محمود العائد من غياب لفترة طويلة كما تواجد وليد سليمان، وضمت القائمة 19 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود كهربا، وليد سليمان، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.