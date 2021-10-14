الدوري الانجليزي | ساوثامبتون يفتقد خدمات آدمز في مواجهة ليدز يونايتد

قال المدرب رالف هازنهوتل اليوم الخميس إن تشي آدمز مهاجم ساوثامبتون سيغيب عن مباراة فريقه على أرضه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال اللعب مع منتخب اسكتلندا.

واستبعد آدمز من مواجهة اسكتلندا أمام جزر فارو بعد إصابته في الفوز 3-2 على إسرائيل في هامبدون بارك.

وقال رالف هازنهاتل في مؤتمر صحفي “الإصابة ليست خطيرة لكنه سيغيب عن مباراة مطلع الأسبوع. لم أشاهد باقي اللاعبين لكن التقارير بشأنهم مشجعة”.

ويحتل فريق المدرب هازنهاتل الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن المركز 17 بأربع نقاط من سبع مباريات.

وتوقع هازنهاتل مباراة صعبة أمام ليدز يونايتد الذي يتقدم عليه بمركز في الترتيب.