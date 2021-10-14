الخسارة من لبنان تدفع اتحاد الكرة السوري لتقديم استقالته في مؤتمر استثنائي

أقرّ الاتحاد الرياضي العام، أعلى سلطة رياضية في سوريا، الخميس في تعميم له عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، على أن يتم التطرق لقبول استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد اثر النتائج السلبية في الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد الرياضي العام ان الاجتماع سيتطرق إلى نقطتين أساسيتين وهما “التصويت على قبول استقالات رئيس وأعضاء اتحاد الكرة والمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير أمور الاتحاد والتحضير لاجراء المؤتمر الانتخابي لمجلس إدارة الاتحاد القادم خلال مدة من ثلاثة الى ستة أشهر”.

ولم يذكر البيان كيفية وتاريخ تقديم اتحاد الكرة الذي يرأسه حاتم الغايب باستقالته التي تردد أنها حصلت بعد خسارة منتخب سوريا أمام نظيره اللبناني الثلاثاء الفائت في عمان 2-3، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

وأعلن توفيق سرحان الأمين العام الموقت للاتحاد السوري لكرة القدم في بيان، عن تقديم موعد المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية إلى يوم الاثنين بدلًا من الثلاثاء.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للامارات والعراق.