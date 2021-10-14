رسمياً.. برشلونة يؤمن خدمات بيدري لغاية 2026 بشرط جزائي يبلغ 1 مليار يورو

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق تام مع لاعب خط الوسط اليافع بيدرو فيرنانديز “بيدري”، يقضي بتجديد عقده مع النادي الكتالوني لغاية يوليو 2026 مع ادراج شرط جزائي في عقده يبلغ 1 مليار يورو.

وانتقل بيدري بشكل رسمي إلى الفريق الأول لبرشلونة صيف 2020، ولعب 53 مباراة مرتديًا قميص البلوجرانا خلال موسم 2020/21، ما جعله اللاعب الأكثر ظهوراً في معظم مباريات برشلونة – وهو إنجاز غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

كما فاز اللاعب القادم من جزر الكناري بكأس الملك خلال سنته الأولى مع نادي برشلونة.

وأصبح لاعب برشلونة الشاب ثاني أصغر لاعب يلعب في 50 مباراة رسمية خلف بويان كركيتش، كما سجل بيدري هدفه الأول لبرشلونة في الفوز 5/2 على ريال بيتيس.

وسجل لاعب خط الوسط الهدف الأخير في المباراة جعله رابع أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل في الدوري الإسباني خلف أنسو فاتي وبويان كركيتش وليو ميسي.

ولعب بيدري مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا يورو 2020، ليصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع إسبانيا في تاريخ البطولة.

وتم اختياره لأفضل فريق في البطولة الأوروبية التي بلغ دور النصف النهائي فيها، كما تم اختياره كأفضل لاعب شاب، قبل أن يتوجه إلى أولمبياد طوكيو ليلعب دورًا رئيسيًا للمنتخب الإسباني، حيث فاز بميدالية فضية مع الفريق.

تجعله مبارياته الـ 74 في الموسم الماضي، اللاعب الأكثر ظهورًا في أي دوري أوروبي.