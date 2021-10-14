أرنولد وجوتا يدعمان تشكيلة ليفربول أمام واتفورد

من المتوقع أن يكون ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا، ثنائي فريق ليفربول، جاهزين للمشاركة في مواجهة الفريق الأحمر ضد مضيفه واتفورد يوم السبت المقبل في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أفاد النادي الأحمر اليوم الأربعاء.

وعانى الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد من مشكلة عضلية قبل فترة أجندة المباريات الدولية الأخيرة، ليغيب عن فوز ليفربول 5 / 1 على مضيفه بورتو ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك عن التعادل 2 / 2 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

في المقابل، تعرض جوتا للإصابة خلال تواجده مع منتخب البرتغال في فترة الأجندة الدولية، بعد أن حالت مشكلة عضلية دون تدريبه قبل فوز بلاده على منتخب قطر وديًا يوم السبت الماضي.

وصرح الألماني يورجن كلوب للموقع الألكتروني الرسمي لليفربول، اليوم الأربعاء،متحدثا عن الثنائي قائلًا “كلاهما في حالة جيد ، دعني أقول ذلك على هذا النحو”.

وأوضح كلوب “لذلك يبدو حقا أن ترينت وديوجو سيكونان على ما يرام، وسوف يتدربان معنا غدًا الخميس بشكل طبيعي تمامًا، هذه هي الخطة”.

من ناحية أخرى، يواصل لاعب الوسط تياجو ألكانتارا تعافيه من إصابة في ربلة الساق، وأكد كلوب أن النجم الإسباني سيغيب على الأرجح عن مواجهة واتفورد.

وأضاف مدرب ليفربول “ربما يحتاج تياجو لفترة أطول قليلاً، لم يشارك في تدريب الفريق حتى الآن – هذه ليست دائما علامة جيدة لبدء المباراة التالية”.

وأوضح كلوب “فيما يتعلق ببقية (اللاعبين) الدوليين، بعضهم عاد، ومن الواضح أن البعض لم يعودوا بعد. وسنرى”.

يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد خوضه مبارياته السبع الأولى في المسابقة هذا الموسم، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي (المتصدر)، علما بأنه الفريق الوحيد الذي مازال محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

في المقابل، يعاني واتفورد من البداية المهتزة بالمسابقة، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر حاليًا برصيد 7 نقاط، وهو ما تسبب في رحيل مديره الفني تشيسكو مونوز وتعيين المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، الذي سبق له التتويج بلقب البطولة مع ليستر سيتي، خلفًا له.