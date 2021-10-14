لاعب بورنموث «ديفيد بروكس» يعلن حقيقة إصابته بالسرطان

أكد ديفيد بروكس، لاعب المنتخب الويلزي وفريق بورنموث الإنجليزي ، ثقته في التعافي والعودة للعب كرة القدم مجددًا، وذلك بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وتواجد بروكس مع المنتخب الويلزي الاسبوع الماضي، لكنه غادر معسكر الفريق وخضع لفحوصات طبية حيث تبين إصابته بمرض سرطان الغدد الليمفوية في مرحلته الثانية.

وسيخضع اللاعب الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، للعلاج ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال اللاعب في بيان له: “إنها رسالة يصعب علي كتابتها”.

وأضاف: “لقد تم تشخيصي بأنني في المرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفوية، حيث سأبدأ العلاج في الاسبوع المقبل”.

وتابع بروكس: “رغم أن الخبر شكل صدمة لي ولعائلتي، إلا أن التوقعات إيجابية وأنا واثق من قدرتي على التعافي بشكل كامل وأن أعود لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن”.

وانضم بروكس إلى بورنموث قادمًا من شيفيلد يونايتد في عام 2018، وقدم أداء رائعًا في أول موسم له مع الفريق، حيث سجل سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة مع الفريق في 33 مباراة في كل البطولات.

وتسببت الإصابات في تحجيم تألق بروكس في العام التالي بعد هبوط بورنموث، لكنه تألق في دوري الدرجة الأولى” شامبيونشيب” وسجل 13 هدفًا في كل المسابقات.

وفي الموسم الحالي، سجل بروكس ثلاثة أهداف في تسع مباريات.