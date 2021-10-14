بايرن ميونخ يكرر نفي سعيه خلف هالاند

نفى رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء سعي النادي إلى ضم إيرلينج هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند.

وفي مقابلة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية تنشرها في عددها غدًا الخميس، قال كارل هاينر رومينجيه إن السؤال بشأن ما إذا كان بايرن سيشارك في السباق على ضم النرويجي الدولي “غير مطروح لدينا”.

وأضاف:” لدينا روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم حاليًا، والذي يسجل كل موسم أهدافًا لا يسجلها لاعب آخر، وقد استحق هذا العام عن جدارة الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأن إنجازاته استثنائية منذ سنوات”.

ووصف الرئيس التنفيذي السابق لشركة اديداس للمستلزمات الرياضية النادي البافاري بأنه “صاحب نفوذ” وقال إنه يريد أن يسهم في أن يصبح النادي نموذجًا يحتذى به رياضيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن النادي سيواصل لهذا السبب تدبير موارده المالية على أساس قوي، ” وبايرن ميونخ لم يفعل في الماضي كل ما كان في استطاعته، ولقد كانت قوته المحركة بشكل داائم هي حساب الوديعة الثابت الذي لا يعتمد على الآخرين”.

وأضاف:” لكن كما قرأنا كثيرًا في الفترة الأخيرة فإن عدد الأندية التي تملك احتياطي مخاطر جيدًا آخذ في التراجع” وأوضح أن مسألة الاعتماد على الوديعة الأمر لا يمكن أن تستمر على هذا النحو ” وهكذا سأميل إلى التركيز على كيفية حماية الأندية وكرة القدم في نهاية المطاف”.

وأضاف هاينر منتقدًا:” كيف نمنع إفلاس الأندية حال استمرار دوامة المال هذه، وحال استمرار ارتفاع تكاليف الفرق وتزايد خروج المستشارين من النظام”.