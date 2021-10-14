بيرهوف: منتخب ألمانيا لن يفوز بكأس العالم دون توفر هذا السلاح

قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، إن الفريق يتطور بشكل جيد تحت قيادة هانز فليك المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض أوجه القصور ولكن ينبغي أن يكون طموح الفريق هو الفوز بكأس العالم.

وقال بيرهوف لمجلة “كيكر” اليوم الخميس :” لدينا الإمكانات للعب في أعلى المستويات في العالم. كمنتخب ألمانيا يجب أن يكون لديك الطموح لتصبح بطلًا للعالم”.

وأصبح المنتخب الألماني، الفائز بكأس العالم أربع مرات، أول فريق يتأهل مباشرة للمونديال الذي يقام في قطر العام المقبل، وذلك عقب فوزه على منتخب مقدونيا الشمالية 4 / صفر يوم الاثنين الماضي.

وفاز الفريق بمبارياته الخمس تحت قيادة فليك، في نقلة كبيرة من آخر مباريات لعبها المنتخب تحت قيادة يواخيم لوف المدير الفني السابق، حيث ودع بطولة كأس أمم أوروبا من دور الستة عشر أمام المنتخب الإنجليزي.

وقال بيرهوف إن الفريق بحاجة لأن يكون أكثر كفاءة أمام المرمى وفي مناطق أخرى ولكنه قال إن السلوك تغير.

وقال بيرهوف :” يقدم الفريق في الملعب ما يجسده الجهاز الفني. يمكنك الشعور بالحماس، والفرح والهوية لدى الفريق”.

وذكر بيرهوف، مهاجم المنتخب الألماني السابق، أن عددًا كبيرًا من لاعبي فريق فليك السابق، بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، ساعد في الفوز، حيث شارك ستة كأساسيين لاعبين في مباراة الاثنين.

وأضاف بيرهوف :” هؤلاء اللاعبين لديهم إرادة مطلقة للفوز، احترافية عالية، ويركزون بقوة على تحقيق أهدافهم الخاصة وأهداف الفريق”.

وأكد بيرهوف أنه نظرًا لأن المونديال سيقام في فترة الخريف في أوروبا، ويفصل اسبوع فقط بين الجولة الأخيرة للدوري الألماني التي تقام يوم 13 نوفمبر وبين المباراة الافتتاحية للمونديال التي تقام يوم 21 من ذات الشهر، فإن المنتخب الألماني لن يكون لديه الوقت لإقامة معسكر تدريبي ملائم مثلما كان يحدث في السابق.

وقال :” إذا كان الوضع كذلك، فيمكن أن تكون هناك مجرد إقامة قصيرة للتأقلم على الأجواء”، مضيفًا أنه بكل تأكيد ستكون هناك مباراة ودية استعدادًا للمونديال.