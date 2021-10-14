فان دير سار: جودة دي ليخت لا جدال فيها وعودة رونالدو إلى مان يونايتد فاجأتني

أشاد الهولندي “إدوين فان دير سار”، الرئيس التنفيذي لأياكس أمستردام، بعمل مواطنه “ماتيس دي ليخت”، واعترف بأنه تفاجأ برحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس والعودة إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتحدث حارس مرمى مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق إلى توتوسبورت الايطالية، حيث أنه أحد الحكام الذين سيصوتون على جائزة الفتى الذهبي 2021 التي تقدمها الصحيفة.

وتطرق فان دير سار في البداية لتطور نجم أياكس السابق دي ليخت في يوفنتوس وقال إن “النقد” طبيعي بسبب عمره لكنه أشاد بعمل المدافع الهولندي.

وقال فان دير سار للصحيفة: “دي ليخت محاط باثنين من الأساتذة مثل [جورجيو] كيليني و [ليوناردو] بونوتشي في يوفنتوس، لكنه لا يزال يلعب كثيرًا”.

واضاف “قيمة دي ليخت لا شك حولها. لكن دعونا لا ننسى أنه يبلغ من العمر 22 عامًا. بعض الانتقادات أمر طبيعي، إنه جزء من كرة القدم، لكن ماتيس رجل يحب التحديات.”

وتابع “إنه لاعب كبير ولديه عقلية رائعة: إنه يعمل بجد ليتحسن. دي ليخت، حتى في الصباح الباكر، عندما لم يكن في الملعب، ستجده في صالة الألعاب الرياضية “.

وسُئل إدوين بعد ذلك عن زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد كريستيانو، حيث عاد رونالدو إلى مسرح الأحلام هذا الصيف.

وقال حارس مرمى الشياطين الحمر في العقد الأول من الألفية الجديدة “لم أكن أتوقع وداعه لنادي يوفنتوس”.

وأكمل “لقد فاجأني. لكن من الجيد دائمًا رؤية كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد بقميص الشياطين الحمر “.